Ein NMH-Cameo in Romeo is a Dead Man ? Und Suda51 auf No More Heroes 4 und auf einem hypothetischen Killer7-Remake

Neulich haben wir uns mit Goichi Suda zusammengesetzt, um nicht nur über die bevorstehende Veröffentlichung von Romeo is a Dead Man zu sprechen, sondern auch über seine vergangenen und zukünftigen Projekte. Und da der CEO von Grasshopper Manufacture es gerne mag, dass Universen kollidieren (in diesem Fall sowohl im Spiel als auch zwischen verschiedenen Titeln), haben wir nach einigen möglichen Szenarien gefragt.

Zunächst einmal, da wir viele Anspielungen und Anspielungen auf die Welt von No More Heroes in Romeo is a Dead Man gesehen haben, können wir mit einer Art Crossover rechnen? Taucht in diesem Spiel etwas aus dieser Welt auf? Dies war die kurze, aber unverkennbare Antwort von Suda51:

"Da ist etwas"

Außerdem, und nach einer kompletten Trilogie und einem Spin-off, gibt es einen Plan oder die Absicht, mit einem möglichen No More Heroes 4 in das Universum von Travis Touchdown zurückzukehren? Hier ist, was Suda-san mit sehr ernster, Travis-ähnlicher Stimme zu sagen hatte:

"Ich habe keine Ahnung."

Wir hatten tatsächlich gegen Ende unseres Interviews um schnelle Antworten für einen schnelleren Fragebogen gebeten, aber der Leiter von GhM erläuterte einen weiteren seiner Klassiker. Mit den klaren Anspielungen auf seine "Kill the Past"-Trilogie in Romeo is a Dead Man und mit Capcom-Klassikern wie Hideki Kamiyas Okami, die dem modernen Publikum wieder zugänglich sind, gibt es überhaupt eine Chance auf eine Fortsetzung oder ein Remake von Killer 7?

"Nun, was Killer7 angeht, wie du wahrscheinlich weißt, gehört dieses geistige Eigentum Capcom, also können wir nicht einfach machen, was wir wollen, weißt du. In Travis Strikes Again gab es ein bisschen Killer7. Damals war das sozusagen, man könnte sagen, es war eine Art Geschenk von Capcom. So nach dem Motto: 'Es ist Grasshoppers 25-jähriges Jubiläum, also okay, wir lassen euch diesen hier haben'. Wenn wir also wieder etwas mit Killer7 machen wollten, müsste es wahrscheinlich ein weiterer besonderer Anlass sein, wie zum Beispiel Grasshoppers 30-jähriges Jubiläum oder so etwas. Im Moment haben wir also keine konkreten Pläne für eine Fortsetzung von Killer7 oder ein Remake, oder?"

[TSA-Spoiler] Für diejenigen, die es nicht wissen: Travis Strikes Again: No More Heroes erhielt ein "Day 7"-Patch-Update, das eine komplett neue Zwischensequenz hinzufügte, in der Killer7s Dan Smith Persona gezeigt wurde, dass beide Spiele im selben Universum existieren, auch wenn die genaue Zeitlinie natürlich komplizierter zu erklären war und sein wird. Zufälligerweise wurde dieser Patch erst vor 7 Jahren veröffentlicht...

Mehr über Romeo is a Dead Man s verdrehte Geschichte und das Raumschiff-Zentrum sowie über die möglichen Switch-2- und physischen Editionen erfahren Sie, indem Sie das vollständige Interview unten ansehen, das Untertitel in Ihrer Landessprache enthält.