Ein Nintendo Partner Direct soll diese Woche erscheinen

HQ

Anfangs gab es Gerüchte, dass diese Woche eine Art Direct stattfinden könnte, aber seitdem ist alles viel konkreter geworden. Insider sind nicht nur bereit, die Sendung auf ein bestimmtes Datum festzunageln, sondern auch bereit, genau anzugeben, welche Art von Präsentation es sein wird.

Und ja, es sieht so aus, als würde Nintendo am 5. Februar eine Partner Direct ausstrahlen - eine Sendung, die Drittentwicklern gewidmet ist, um Neuigkeiten über kommende Spiele für Switch und Switch 2 zu teilen.

Dies wurde unabhängig von NateTheHate, GameXplain und VGC bestätigt.

Wir erwarten, dass Nintendo das bald bestätigt, aber wir hoffen auf Spiele wie The Duskbloods, Witchbrook und vieles mehr.