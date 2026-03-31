Ein neues Video zeigt den Slate-Truck bei extremem Wetter

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Ein neues Behind-the-Scenes-Video zeigt, wie sehr Slate seinen kommenden Budget-EV-Truck vor dem Start unter Druck setzt und das Fahrzeug unter äußerst brutalen Bedingungen setzt.

Wir freuen uns weiterhin auf die finale Preisvorstellung im Juni, und das Startup hat bereits eine Führungswechsel durchlaufen, aber ihr Produkt bleibt verlockend. Für diejenigen, die es nicht wissen: Der Slate Truck ist ein schnörkelloser elektrischer Pickup, unterstützt von Jeff Bezos, der in einem neuen Video in Michigan extreme Wintertests durchläuft, während das Unternehmen die Entwicklung vor der Produktion später in diesem Jahr intensiviert.

Das Filmmaterial zeigt, wie Prototypen bei Frosttemperaturen bis an ihre Grenzen gebracht werden – Teil einer kritischen Validierungsphase, bevor die Kundenlieferungen beginnen.

Die Tests fanden in einer speziellen Kaltwetteranlage statt, wo die Ingenieure die Fahrzeuge harten realen Szenarien aussetzten. Dazu gehörte das Fahren durch dichten Matsch, bevor die Fahrzeuge in Tiefkühlkammern mit einer Temperatur von etwa -24° Celsius gesetzt wurden – Bedingungen, die potenzielle Schwachstellen in Komponenten und Systemen offenlegen sollten.

Das Video können Sie unten ansehen.