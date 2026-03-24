Ein neues US-Start-up behauptet, in Rekordzeit eine Schnellladestation bauen zu können

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Ein neues Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge in den USA bekämpft eines der größten Engpässe der Branche – Bau und Ausführungsgeschwindigkeit. Ionna, ein schnell wachsender Ladebetrieb, der von mehreren Automarken unterstützt wird, hat gezeigt, dass er in nur fünf Tagen eine komplette DC-Schnellladestation bauen kann – deutlich schneller als herkömmliche Ladestationen, die Monate dauern können.

Der rekordverdächtige Bau fand in Oklahoma City statt, wo der Infrastrukturpartner 3V3i einen neuen Standort in weniger als einer Woche fertigstellte. Bisher haben sie ihre Aufbauzeit verkürzt, aber diesmal haben sie die Fertigstellungszeit mehr als halbiert, wie im untenstehenden Video erklärt.

Die Geschwindigkeit hängt von einem anderen Ansatz ab. Anstatt alles vor Ort zusammenzubauen, setzte das Projekt stark auf vorgefertigte Komponenten, integrierte Designprozesse und einen optimierten Installationsablauf. Das Ziel ist einfach: Verzögerungen zu reduzieren und Ladegeräte in einem Markt, in dem die Bereitstellungsgeschwindigkeit entscheidend ist, schneller in Betrieb zu nehmen.

Das heißt aber nicht, dass "gebaut" noch nicht vollständig funktionsfähig ist. Obwohl die Station selbst physisch vollständig ist – mit mehreren Alpitronic HYC400-Ladegeräten, die bis zu 400 kW liefern können –, benötigt sie noch die endgültige Aktivierung und den Netzanschluss, bevor die Fahrer anschließen können.

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