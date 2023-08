Ein neues South Park-Videospiel kommt nächstes Jahr

Es ist schon eine Weile her, dass wir ein brandneues South Park-Videospiel bekommen haben, aber zum Glück hat dieses Warten ein Ende. Denn auf der THQ Nordic Showcase wurde kürzlich bekannt gegeben, dass South Park: Snow Day auf dem Weg ist und bereits nächstes Jahr auf PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch debütieren wird.

Dieses Spiel wird sich jedoch ein wenig von früheren South Park-Spielen unterscheiden, da es sich um ein kooperatives Spiel für vier Spieler handelt, bei dem die Action in 3D stattfindet. Was die eigentliche Zusammenfassung des Titels betrifft, so wird uns gesagt:

"Feiern Sie mit Cartman, Stan, Kyle und Kenny in dreidimensionaler Pracht den magischsten Tag im Leben eines kleinen Kindes - einen Schneetag! Schnapp dir bis zu drei Freunde und kämpfe dich durch die schneebedeckten Straßen von South Park, um die Welt zu retten und einen Tag ohne Schule zu genießen."

Während THQ Nordic das Spiel veröffentlichen wird, wurde Question Games als Entwickler ausgewählt. Sehen Sie sich den Enthüllungstrailer unten an.