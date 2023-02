Ein neues Sea of Thieves-Spiel scheint in Arbeit zu sein

HQ

Steamforged Games ist ein bekannter Hersteller von Brettspielen und bietet im Allgemeinen eine hohe Qualität sowohl bei Konzepten als auch bei Komponenten. Obwohl sie einige originelle Ideen haben, haben sie sich in letzter Zeit auf die Entwicklung von Brettspielen spezialisiert, die auf Videospielen basieren, darunter Franchises wie

Dark Souls, Elden Ring, Gears of War, Monster Hunter World und Resident Evil.

Jetzt haben sie ein neues Projekt auf Twitter angeteasert (das Sie unten sehen können), einschließlich eines Emoji einer Jolly Roger-Flagge und eines Bildes, das ihr zahnradförmiges Logo auf ... Eine Schatzkarte. Letzteres zeigt Orte wie Crooked Masts, Old Faithful Isle, Kraken Watchtower und Shipwreck Bay.

All dies sind bekannte Orte aus Rare's riesigem Ozean in Sea of Thieves, und es wird noch offensichtlicher, wenn Steamforge neckt: "Auf welches Meer wird uns diese Reise führen?" (haben Sie das große S in "Meer" bemerkt?), was darauf hindeutet, dass es sich um Reisen auf See handeln könnte. Es ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir über ein kommendes Sea of Thieves-Brettspiel sprechen.

Sea of Thieves war schon einmal als Brettspiel erhältlich, da es eine Monopoly-Version davon im Rare Store gibt, aber dies ist wahrscheinlich eher ein brandneues Spiel als ein Re-Skin von etwas anderem. Wir glauben fest daran, dass das Sea of Thieves-Konzept mit einem offenen Ozean, Piraten, Skeletten, mysteriösen Inseln, Seeungeheuern und natürlich Schätzen nach einer großartigen Grundlage für ein Brettspiel klingt. Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Spiel angekündigt wurde, und hoffentlich auch in der Lage sein, eine Rezension zu liefern, wenn es veröffentlicht wurde.