Ein neues Resident Evil-Spiel wurde angekündigt

Ein weiteres Resident Evil Spiel ist auf dem Weg. Zusätzlich zu der mit Spannung erwarteten Resident Evil Requiem im Februar 2026 hat Capcom eine weitere Reise in das Horroruniversum geplant, nur dass sie dieses Mal vielleicht nicht das gleiche Interesse weckt.

Das liegt daran, dass es als Resident Evil: Survival Unit bekannt ist und es sich um ein Handyspiel handelt, das nächste Woche vollständig enthüllt wird. Es gilt als Strategiespiel, das gemeinsam von Aniplex und dem südkoreanischen Team Joycity Corporation entwickelt wird, und was es den Spielern bieten wird, fügt die Synopsis hinzu:

"Resident Evil: Survival Unit bietet eine frische Herangehensweise an das beliebte Franchise und erfindet das Survival-Horror-Universum als Echtzeit-Strategieerlebnis neu, das für mobile Plattformen, iOS und Android optimiert ist. Das Spiel ist so konzipiert, dass es sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anspricht und weltweit in Japan, Südkorea, Nordamerika, Europa und Asien veröffentlicht wird."

Nächste Woche, am 10. Juli, werden wir viel mehr vom Spiel zu sehen bekommen, denn am 11. Juli ist um 23:00 Uhr BST / 00:00 Uhr MESZ ein Online Showcase Event geplant.

Klingt ein mobiles Resident Evil Spiel interessant für dich?