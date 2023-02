Ein neues Professor Layton-Spiel ist auf dem Weg

Nintendo hat beschlossen, den Zuschauern des Direct heute Abend von einem brandneuen Spiel in einer beliebten Serie zu erzählen, die sich in der Entwicklung befindet. Aber abgesehen von der Enthüllung des Projektnamens und der Präsentation eines sehr, sehr kurzen Trailers entschied sich das japanische Unternehmen, so ziemlich jedes andere Detail zurückzuhalten.

Dieses Spiel ist das nächste in der Professor Layton-Serie und ist als Professor Layton and The New World of Steam bekannt. Abgesehen davon, dass Level-5 den Titel entwickeln wird, haben wir leider nichts anderes zu tun, also müssen wir einfach den Atem anhalten, bis mehr Informationen herausgebracht werden.

Was wir haben, ist der sehr kurze Ankündigungstrailer, den Sie unten in seiner Gesamtheit sehen können.