Ein neues Print-Revival für Retro-Gaming-Fans

Man vergisst leicht, dass Gamereactor tatsächlich als Papiermagazin existierte, bevor das Internet die Oberhand gewann, und es wurde selbstverständlich, alles online zu lesen – inklusive Eilmeldungen, Trailern und allem anderen, was wir lange als selbstverständlich angesehen haben. Gaming-Magazine existieren jedoch immer noch, und sie haben oft ein Retro-Thema, was passend ist, da das Papierformat selbst etwas retro ist.

Ein Beispiel ist das äußerst erfolgreiche Retro Gamer (das wir manchmal als Nachrichtenquelle genutzt haben), aber es gibt auch andere Optionen. Eines davon ist Retro Game Zine. Vor 2026 wird das Magazin ein neues Konzept mit vierteljährlichen Veröffentlichungen einer neuen und aufwendigeren Ausgabe ausprobieren, und um dies Wirklichkeit werden zu lassen, setzt es nun auf Kickstarter.

Wenn Sie Lust auf Retro-Lektüre auf Papier haben, bei der die erste Ausgabe, die Sie erhalten, über Third-Party-Spiele für das Nintendo 64 handelt, dann gehen Sie hierher und gönnen Sie sich selbst. Schließlich ist fast Weihnachten.