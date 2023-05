Ein neues Pathfinder-Action-RPG wurde enthüllt

HQ

Der kleine Entwickler BKOM hat gerade einen Trailer veröffentlicht, der sein kommendes Action-RPG im Pathfinder-Universum ankündigt. Es trägt den Titel Pathfinder: Abomination Vaults und lässt sich vom gleichnamigen Abenteuer im Regelwerk des Tabletop-Rollenspiels inspirieren.

In der Vergangenheit haben sich Pathfinder-Spiele wie Pathfinder: Kingmaker und Pathfinder: Wrath of the Righteous gut entwickelt, wobei letzteres über eine Million Mal verkauft wurde. Pathfinder: Abomination Vaults wird sich etwas von diesen Spielen unterscheiden, da es sich eher um ein Action-RPG als um ein traditionelles RPG handelt.

Wir müssen sehen, ob es an den Erfolg der anderen Videospieladaptionen von Pathfinder anknüpfen kann. Derzeit wartet BKOM auf den Start seiner Kickstarter-Kampagne, aber mit über 5000 Menschen, die bereits folgen, könnte sie zu Beginn einiges an Zugkraft gewinnen.

Werdet ihr euch Pathfinder: Abomination Vaults ansehen? Schaut euch den Trailer unten an: