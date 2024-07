Ein neues Orcs Must Die-Spiel wird Anfang 2025 auf den Markt kommen

Robot Entertainment wird seine Orcs Must Die -Serie um einen brandneuen Teil erweitern, der Anfang 2025 auf PC- und Xbox-Konsolen debütieren wird. Es ist als Orcs Must Die: Deathtrap bekannt und wird ein Third-Person-Actionspiel sein, in dem die Spieler entweder alleine oder mit bis zu vier Freunden kämpfen, während sie den Roguelite-Fortschritt nutzen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihre Fähigkeiten zu verbessern, um immer mehr Orks zu töten.

Das Spiel wird adaptive Schwierigkeitsgrade bieten, die auf der Anzahl der Spieler basieren, und es werden sechs spielbare Charaktere angeboten, von denen jeder seinen eigenen Spielstil, seine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Fallen und Fähigkeiten hat.

Uns wurde gesagt, dass die wellenbasierte Aktion durch Buffs und Debuffs verbessert und herausfordernder gemacht wird und dass es auch Wetter- und Tageszeitfaktoren geben wird, die sich auf die Action auswirken werden. Am Ende jeder Welle gibt es die Möglichkeit, zu einem Burgzentrum zurückzukehren, um Helden, Waffen und Fallen zu verbessern, bevor du am Ende der Kampfbegegnung einem Orc General Boss gegenüberstehst.

"Mit Orks muss sterben! Deathtrap haben wir die Herausforderung angenommen, in einem dreizehn Jahre alten Franchise innovativ zu sein, indem wir unseren Fans und ihren Wünschen genau zugehört haben", sagte Patrick Hudson, Mitbegründer und CEO von Robot Entertainment. "Wir sind der klassischen chaotischen Action und dem unbeschwerten Ton treu geblieben und haben den Koop-Modus für vier Spieler, neue und vielseitige Helden mit völlig einzigartigen Fähigkeiten, eine erweiterte Levelvielfalt und neue Rogue-Lite-Fortschrittsmöglichkeiten eingeführt. Bei diesem Spiel dreht sich alles darum, das bisher aufregendste Ork-Tötungserlebnis zu bieten."

Orcs Must Die: Deathtrap wird irgendwann Anfang 2025 für PC- und Xbox-Konsolen erscheinen (PS5 oder Switch werden nicht erwähnt), und mit der Ankündigung im Hinterkopf ist jedes andere Spiel und jeder DLC der Serie jetzt bis zum 31. Juli auf Steam reduziert.