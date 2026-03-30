Ein neues Nintendo-Patent deutet auf ein neues Kampfsystem mit einer ähnlichen Benutzeroberfläche wie Xenoblade Chronicles hin

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Nintendo dominiert in den letzten Tagen die Schlagzeilen bezüglich kommender Titel, obwohl dies in fast jedem Fall unbeabsichtigt war. Leaks bezüglich eines Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, die Verzögerung des nächsten Haupt-3D-Super-Mario-Teils bis nächstes Jahr und die Rückkehr von Star Fox nach einer 20-jährigen Pause sind noch frisch im Gedächtnis, aber nun kommt etwas weniger Sensationelles, wenn auch Offizielles.

Wir sprechen hier von der Registrierung von zwei neuen Patenten bei der zuständigen US-Autorität. Die erste beschreibt neue Adapter für die Joy-Con 2, die es erleichtern würden, jeden Controller als eigenständige Einheit zu verwenden.

Das zweite Patent, das für uns viel interessanter ist, offenbart einen neuen Verarbeitungsmechanismus für ein Kampfsystem innerhalb eines Spiels. Etwas, das auf den ersten Blick niemandem Alarmglocken auslösen sollte, aber angesichts des Bildes, das Nintendo verwendet, um zu zeigen, wie das System funktionieren würde, durchaus tut. Wie Sie im Diagramm sehen können, zeigt das verwendete HUD am unteren Rand des Bildschirms verschiedene Aktionsoptionen an, wobei vier Charaktere ein größeres Symbol umgeben. Eine Präsentation, die eine auffallende Ähnlichkeit mit den Spielen von Monolith Soft im Xenoblade Chronicles-Franchise aufweist.

Ohne spekulieren zu wollen, ob dieses neue Patent auf ein zukünftiges Spiel der Serie angewendet wird (von Nintendo nicht bestätigt), ist die Wahrheit, dass wir nicht genau wissen, woran Monolith Soft derzeit arbeitet, da wir zuvor intern an der Entwicklung weiterer First-Party-Titel für das Unternehmen wie Donkey Kong Bananza mitgearbeitet haben.

Glaubst du, das könnte ein Hinweis auf Xenoblade Chronicles 4 sein?