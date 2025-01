Ein neues Mario Kart für Nintendo Switch 2 angekündigt

So war es schließlich soweit, wie alle Gerüchte sagten. Nintendo hat nun die Switch 2 angekündigt und gezeigt, und alles in Form von durchgesickerten Bildern und Informationen scheint korrekt gewesen zu sein. Dazu gehört, dass das erste (und bisher einzige) Spiel, das wir gesehen haben, ein neues Mario Kart war - was auch gemunkelt wurde.

Wir wissen noch nichts über dieses Mario Kart - nicht einmal seinen Titel, obwohl Mario Kart 9 wahrscheinlich scheint - aber eine Nintendo Direct ist im April versprochen, wo wir hoffentlich mehr sehen werden. Das gleiche Gerücht, das besagte, dass ein neues Mario Kart zusammen mit der Konsole gezeigt werden würde (was korrekt war), besagt auch, dass das Spiel jetzt ein Live-Service-Setup haben wird und in der nächsten Nintendo-Generation kontinuierlich erweitert wird, mit allem, von Treibern über Strecken, Power-Ups, Karts, Spielmodi und vieles mehr.

Angenommen, dieses Mario Kart wird beim Start der Konsole veröffentlicht, was ziemlich wahrscheinlich ist, da es jetzt gezeigt wurde, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie es kaufen?