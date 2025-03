Ein neues Katamari-Spiel wurde angekündigt... exklusiv für Apple Arcade

Gute Nachrichten für Katamari-Fans! Ein brandneues Spiel in der geschichtsträchtigen Franchise wurde angekündigt. Der Haken an der Sache ist, dass es sich um ein Handyspiel handelt, das exklusiv auf Apple Arcade...

Das Spiel ist als Katamari Damacy Rolling Live bekannt und es ist das erste Originalspiel der Franchise seit über acht Jahren. Es wird als "skurriles Actionspiel" beschrieben, bei dem die Spieler ihr Katamari erweitern, indem sie Objekte aufrollen, die auf der Erde verstreut sind, und es behauptet, "einzigartiges und skurriles Gameplay " zu bieten, zusätzlich zu einem "fesselnden Soundtrack, der verschiedene Genres mischt".

Es hat ein Livestreaming-artiges Element, bei dem die Spieler im Laufe des Spiels von Fans im Spiel beobachtet werden, die Kommentare abgeben und mit dem Spieler interagieren, was es ihm letztendlich ermöglicht, eine Community aufzubauen und zu erweitern, um neue Level freizuschalten, die er abschließen kann.

Katamari Damacy Rolling Live wird am 3. April exklusiv auf Apple Arcade debütieren, am selben Tag, an dem auch ein brandneues Space Invaders von Taito Corporation auf dem Dienst landet, wobei dies als "innovativer 3D-Shooter" beschrieben wird und als Space Invaders Infinity Gene bekannt ist.