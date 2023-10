Ein neues Elder Scrolls ist unerwartet eingetroffen

HQ

Wir haben ewig auf die Fortsetzung von The Elder Scrolls V: Skyrim gewartet, und wir werden wahrscheinlich noch viel länger warten müssen. Der erwartete sechste Teil von Bethesdas Elder Scrolls-Reihe wird erst in einigen Jahren erscheinen, aber wenn der Wunsch nach einem neuen Spiel riesig ist, könnte The Elder Scrolls: Castles ein kleiner, kleiner Trost sein.

Das Spiel wurde auf Google Play im "Early Access"-Zustand veröffentlicht und erinnert zumindest von der Grafik her stark an Fallout Shelter aus dem Jahr 2015. Im Spiel musst du dich um eine Burg kümmern und die Bilder zeigen einige Rollenspiele in Form von Entscheidungen, die du als König zu treffen scheinst, und enthalten auch Schlachten.

Wir haben unten einige Bilder gesammelt und fragen uns, ob das neugierig macht?