Ein neues Draft-System kommt zu League of Legends Profispielen

Ein neues Entwurfssystem kommt zu League of Legends. Zumindest in der Profiszene. Dieses Draft-System heißt Fearless Draft und wird ab dem nächsten Jahr auf Tier-1-Ligaspiele angewendet. Im Wesentlichen wird es das Problem beenden, das Pro League of Legends seit Jahren plagt, mit den gleichen Champions, die immer wieder ausgewählt werden.

In Fearless Draft kann ein einmal ausgewählter Champion in einem Spiel nicht mehr ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Spieler ihren Stil zwischen den Spielen zumindest ein wenig anpassen müssen. Laut Esports.gg kann ein Champion sogar gebannt werden, wenn ein gegnerisches Team ihn auswählt.

Dieses System wurde bereits in der League of Legends Pro League übernommen, und es scheint, als würde es sich bald weiter ausbreiten. Hoffentlich werden zukünftige Spiele daher etwas weniger ausgeschnitten und eingefügt.