Ein neues Darksiders-Spiel kommt

Am Ende des letzten THQ Nordic-Showcase erhielten wir die Bestätigung, dass ein neues Darksiders-Spiel in Arbeit ist. In dem Teaser, den Sie unten sehen können, wird nicht viel verraten, aber es ist bestätigt, dass die Reiter wieder reiten werden.

Bekommt Strife endlich sein eigenes richtiges Spiel? Bekommen wir ein Remake oder Remaster? Wir wissen es nicht und werden es auch für eine Weile nicht wissen, so wie es aussieht. Das Darksiders-Franchise ist seit 2010 gewachsen und obwohl es nicht die größte Action-Serie ist, die es gibt, hat sie doch ihre treuen Fans.

Was wünschst du dir von einem neuen Darksiders-Projekt?