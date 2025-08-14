Ein neuer World War Z Film hat bei Paramount oberste Priorität

David Ellison, der neue Chef von Paramount, hat viele Pläne für das Traditionsstudio, einschließlich der Entwicklung von Filmen in den beliebtesten Franchises. Top Gun, Star Trek, Transformers, sie alle wurden genannt und sind erwartete Big-Budget-Projekte für das Studio, aber Ellison hat auch ein interessantes anderes Franchise fallen lassen.

Das ist World War Z. Wir haben seit 2013 mit dem Zombie-Film unter der Leitung von Brad Pitt nichts mehr auf der großen Leinwand von World War Z gesehen, aber es scheint, dass ein weiterer Film bei Paramount oberste Priorität hat. Zumindest erzählte Ellison das kürzlich in einem Interview mit The Hollywood Reporter.

Es wurden keine weiteren Details darüber genannt, wie der neue World War Z Film aussehen könnte, aber am Ende des Films von 2013 schien es, als wäre die Zombie-Apokalypse auf dem Rückzug, nachdem Brad Pitts Figur geholfen hatte, ein Heilmittel für die Menschheit zu finden.

World War Z basiert auf dem gleichnamigen Buch von Max Brooks aus dem Jahr 2006 (der der Sohn von Mel Brooks ist). Brooks hat schon andere Bücher zum Thema Zombies geschrieben, aber es gab keine Fortsetzung von World War Z. Dennoch ist es lange genug her, dass Paramount vielleicht nur ein Reboot oder eine Nacherzählung der ursprünglichen Geschichte in Betracht zieht. Ellison möchte, dass 15 Filme pro Jahr bei Paramount gedreht werden, und diese Zahl soll bald auf 20 steigen, also müssen die Filmemacher schnell Ideen finden.