Ein neuer Wile E. Coyote-Film wurde für immer in den Tresor von Warner Bros. gelegt

Wile E. Coyote ist vielleicht nicht die beliebteste Figur der Looney Tunes, aber das hielt Warner Bros. nicht davon ab, zu glauben, dass er seine eigene Chance in der großen Liga verdient hat. Seitdem hat das Studio jedoch seine Meinung geändert und Coyote vs Acme von der Veröffentlichung zurückgezogen.

Laut The Hollywood Reporter wäre der Film eine Mischung aus Live-Action und Animation gewesen, mit John Cena an der Seite von Wile E. Coyote in der Hauptrolle. Die Produktion kostete rund 72 Millionen US-Dollar, aber Warner Bros. kann einen guten Teil des Budgets des Films als Steuerabschreibung abschreiben, wie es mit dem Batgirl-Film und dem Scoob der Fall war! Holiday Haunt animierter Spielfilm.

David Green, der Regisseur des Films, veröffentlichte nach Bekanntwerden der Nachricht ein Statement auf Twitter/X, in dem er sagte: "Drei Jahre lang hatte ich das Glück, einen Film über Wile E. Coyote zu machen, den hartnäckigsten, leidenschaftlichsten und widerstandsfähigsten Charakter aller Zeiten. Ich war umgeben von einem brillanten Team, das seine Seele in dieses Projekt gesteckt hat. ... Während der Fahrt wurden wir von einem Testpublikum umarmt, das uns mit fantastischen Ergebnissen belohnte. Ich bin mehr als stolz auf das Endprodukt und mehr als am Boden zerstört über die Entscheidung von WB."

Auch wenn viele Fans diesen Film gerne gesehen hätten, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir ihn nie bekommen werden. Eingeschlossen im Tresor, wird es selbst für die geschicktesten Piraten unmöglich zu finden sein.