Ein neuer Westworld -Film ist in Arbeit, geschrieben vom Drehbuchautor von Jurassic Park

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Westworld bekommt bei Warner Bros. eine neue Verfilmung, geschrieben von David Koepp, dem Drehbuchautor, der Michael Crichtons Jurassic Park für die große Leinwand adaptierte, zusammen mit den beiden Fortsetzungen des Films. Westworld war ursprünglich ein Film, der von Crichton selbst geschrieben und inszeniert wurde und 1973 veröffentlicht wurde.

Wenn ich darüber nachdenke, schien Crichton die Idee einer schiefgelaufenen Attraktion zu lieben, denn der Originalfilm Westworld ist ziemlich ähnlich wie Jurassic Park, nur mit Robotern. Alle lieben es, in den futuristischen Park zu kommen und den Wilden Westen nachzubilden, aber dann dreht ein revolverkämpferischer Roboter durch und alle müssen um ihr Leben rennen. Die TV-Show-Adaption auf HBO folgte einer ganz anderen Handlung mit demselben Konzept und derselben Welt, aber laut Deadline ist es der Film von 1973, den Koepp für sein Drehbuch nachspielen wird.

Koepp hält sich in letzter Zeit sehr auf Trab, zuletzt schrieb er Jurassic World: Rebirth, während er erneut mit Steven Spielberg für den Disclosure Day zusammenarbeitete. Wir haben seit dem Ende der Serie 2022 kaum noch Westworld gesehen, als sie abgesetzt wurde, bevor eine fünfte und letzte Staffel abgeliefert werden konnte. Trotz des harten Endes der Serie scheint Warner Bros. immer noch daran als Franchise zu glauben, nur eben auf einer größeren Leinwand.