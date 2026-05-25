Ein neuer Weltrekord im Übertakten wurde aufgestellt

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Ein neuer Weltrekord im Übertakten wurde mit 9206 MHz mit Hilfe von flüssigem Helium aufgestellt, so Digitec.

Der Übertakter namens "wytiwx" gewann zusätzlich 88 MHz und verwendete flüssiges Helium statt flüssigem Stickstoff. Und jetzt ist 9206 MHz die höchste je für eine kommerziell erhältliche CPU gemessene Taktfrequenz. Wytiwx verwendete einen einzelnen Kern eines Intel Core i9-14900KF basierend auf Raptor Lake.

Aber warum flüssiges Helium statt Stickstoff? Flüssiges Helium verdampft bei minus 269 Grad Celsius, was nur etwa vier Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt. Flüssiger Stickstoff hat einen Siedepunkt von minus 195 Grad Celsius, aber flüssiges Helium ist ebenfalls deutlich teurer.

Windows 7 Ultimate wurde als Betriebssystem verwendet, da viele Hintergrunddienste abgeschaltet werden können, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Nur sieben der acht P-Kerne des i9-14900KF waren für den Test aktiv, und letztlich erreichte einer davon 9,2 GHz.

Gamereactor gratuliert dem neuen Rekordhalter.