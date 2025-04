Ein neuer Tremors-Film könnte bald auf dem Weg sein

HQ

Stampede Entertainment, das Unternehmen, das von dem Team hinter dem ursprünglichen Tremors geleitet wird, hält nun die Rechte am Drehbuch für den Kreaturenfilm von 1990. Nachdem die Universal Studios drei Fortsetzungen des Films geschaffen haben, wollen die ursprünglichen Schöpfer der IP noch einmal ihren Dreh geben.

Regisseur Ron Underwood, die Autoren Brent Maddock und S.S. Wilson sowie die Produzentin Nancy Roberts standen hinter dem ersten Film und seinen Fortsetzungen und setzen große Hoffnungen in das, was als nächstes kommt. "Wir lesen keine Ideen von außen. Wir diskutieren über eine Fortsetzung der Rückkehr zur Perfektion und ein oder zwei weitere ausgefallene Ideen mit Graboiden in neuen Umgebungen", heißt es in einem Beitrag auf der Website von Stampede Entertainment.

"Wie auch immer wir uns entscheiden, Hollywood vorzuschlagen, es wird kein Remake des ersten Films mit einer neuen Besetzung sein. Es wird auch keine Version unseres ursprünglichen Drehbuchs für Tremors 5 sein."

Es gibt Gespräche über eine Rückkehr von Kevin Bacon als Val, aber es werden keine Versprechungen an dieser Front gemacht. Der Originalfilm wurde 1990 veröffentlicht und drehte sich um eine kleine Stadt in Nevada namens Perfection, in der Menschen auf mysteriöse Weise sterben. Zwei Handwerker entdecken, dass unter der Erde Kreaturen leben, die die Menschen der Perfektion töten, und machen sich daran, sich mit den Monstern auseinanderzusetzen.

