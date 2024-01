Ein neuer Trailer zum kommenden Action-Thriller Monkey Man von Dev Patel und Jordan Peele wurde veröffentlicht

HQ

Der Debüt-Trailer zu Monkey Man, ein kommender Action-Thriller-Regisseur von Dev Patel und produziert von Jordan Peele, wurde jetzt veröffentlicht. Der Film, der am 5. April in die Kinos kommen soll, handelt von einem Ex-Schwerverbrecher in Indien (Patel), der darum kämpft, sich an eine Welt zu gewöhnen, die von unternehmerischer Gier und erodierenden spirituellen Werten geprägt ist.

Das Drehbuch stammt von Paul Angunawela, John Collee und Dev Patel, in den Hauptrollen sind außerdem Sharlto Copley (District 9), Pitobash Tripathy (Million Dollar Arm) und Vipin Sharma (Kick) zu sehen.

Netflix kaufte die Streaming-Rechte an dem Film ursprünglich im Jahr 2021, wurde jedoch später von Peele gekauft, der der Meinung war, dass er einen vollständigen Kinostart verdient hätte. Monkey Man wird von Universal vertrieben, die einen Produktionsvertrag mit Peeles Monkeypaw Productions-Banner haben. Den neuen Trailer zum Film könnt ihr euch hier ansehen: