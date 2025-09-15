Ein neuer Tom und Jerry wurde angekündigt

Auch wenn die Blütezeit von Tom und Jerry vorbei sein mag, unterhalten Katz und Maus weiterhin die Menschen, und sie tauchen auch von Zeit zu Zeit in der Spielewelt auf, nicht zuletzt im inzwischen nicht mehr existierenden Kampfspiel MultiVersus. Und bald werden sie wieder da sein, diesmal in ihrem eigenen Abenteuer.

Das in Saudi-Arabien ansässige Studio Steer Studios entwickelt ein offiziell lizenziertes Tom-und-Jerry-Spiel für Smartphones (dank PocketGamer.biz), ein Vertrauen, das sie nach ihrem jüngsten Erfolg mit Grunt Rush gewonnen haben, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Leider haben wir außer dem Titel keine Details zu Tom und Jerry Blast, aber Studiochef Yannick Theler sagt:

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, mit Warner Bros. Interactive Entertainment zusammenzuarbeiten, und freuen uns darauf, ein unterhaltsames, innovatives Spiel zu liefern, das dem legendären Status des Tom and Jerry-Universums gerecht wird."

Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir mehr Informationen haben, aber da sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis wir mehr hören.