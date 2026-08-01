Ein neuer Third-Person-Kamera-Mod für Baldur's Gate III ermöglicht es dir, deinem letzten Durchlauf etwas BioWare-Flair hinzuzufügen

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Obwohl Baldur's Gate III eines der besten RPGs der letzten Jahre (und vielleicht überhaupt, je nachdem, wen man fragt) veröffentlicht wurde, gab es einige Hürden, um einige Fans des Genres zu fesseln. Das rundenbasierte Kampfsystem hat manche Leute abgeschreckt, und die Top-Down-Kamera hat die Immersion für andere unterbrochen. Wir haben bereits einen Echtzeit-Kampf-Mod, und jetzt kannst du ihn mit Relysias True Third-Person-Camera kombinieren.

Dieser Mod tut genau das, was er verspricht. Sie erlaubt es Ihnen, nicht mehr auf die Köpfe Ihrer Charaktere zu schauen, und Sie positionieren nun Ihre Kamera hinter ihnen, wodurch das gesamte Erlebnis neu kontextualisiert wird. Das lässt die Welt viel größer erscheinen und macht größere Gegner sicher noch furchteinflößender, wenn man ihnen aus nächster Nähe gegenüberstehen muss. Der Mod ist für Controller konzipiert, kann aber auch mit Tastatur und Maus funktionieren, wenn du einen WASD-Bewegungsmod hast.

Selbst wenn wir uns unserem dritten Jahr seit dem Launch von Baldur's Gate III nähern, ist klar, dass die Leute immer noch von dem Spiel besessen sind. Von Larian kommen keine weiteren offiziellen Inhalte, aber mit Mod-Unterstützung und einer leidenschaftlichen Community sind mehrere von Fans erstellte Projekte in Arbeit, die unserer Gruppe in naher Zukunft neue Abenteuer ermöglichen könnten.