Ein neuer Teil der Like a Dragon-Saga wurde enthüllt

Ichiban Kasuga, der charmante Bufoon, den wir in Yakuza: Like a Dragon kennengelernt haben, wacht heute Abend in der Ankündigung des nächsten Teils der Like a Dragon-Saga namens Infinite Wealth an einem Strand auf. Haben wir schon erwähnt, dass er nackt ist?

So verwirrt der arme Ichibian Kasuga auch ist, es ist ebenso schwer zu entziffern, ob dies tatsächlich das nächste Yakuza-Spiel ist, das im Westen nun Like a Dragon heißen wird, oder ob es sich um ein fortgesetztes Spin-off des drei Jahre alten Yakuza: Like a Dragon handelt. Spätestens 2024 werden wir es erfahren, wenn Like a Dragon: Infinite Wealth für PC und Xbox erscheint.

Den Trailer seht ihr wie gewohnt unten.