Ein neuer Story-Trailer für Sonic X Shadow Generations wurde veröffentlicht Es ist an der Zeit, dass wir mehr über Shadow the Hedgehog erfahren, was er kann und was seine Motive sind...

HQ Mit der Veröffentlichung von Sonic X Shadow Generations vor der Tür sind Sonic Team und Sega der Meinung, dass es an der Zeit ist, zu erfahren, worum es in der Abenteuerkampagne geht. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben wir ein fast zweiminütiges Video, das nicht nur die Geschichte abdeckt, sondern uns auch das Gameplay und die einzigartigen Fähigkeiten von Shadow the Hedgehog ansehen lässt. Am 25. Oktober erscheint das Spiel für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Und wir werden natürlich überprüfen. HQ