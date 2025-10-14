Ein neuer Shooter für das Sega Master System wurde veröffentlicht

HQ

Hin und wieder kommt es vor, dass wir über neue Spiele für klassische Sega-Systeme wie den Mega Drive im Besonderen, aber auch für die Dreamcast berichten können. Die Neuzugänge im Meister-System sind jedoch ungewöhnlicher, weshalb es ein Vergnügen ist, darüber zu berichten.

Das Master System ist Segas 8-Bit-Konsole, die ursprünglich 1986 veröffentlicht wurde. Es wurde nie so populär wie das NES, aber es verkaufte sich über zehn Millionen Mal, also hatte es eine gute Auswahl an Spielen, und da es leistungsfähiger war als das NES, sahen sie oft sehr gut aus (sehen Sie sich unsere Liste der am besten aussehenden Spiele aus dieser Ära für einige Beispiele an).

Aufmerksamen ResetEra-Besuchern ist aufgefallen, dass der Entwickler Badcomputer Frontier Force für das Master-System veröffentlicht hat, das ehrlich gesagt geradezu großartig ist (schaut es euch hier und hier an, um es in Aktion zu sehen). Es ist ein von Galaga/Space Invaders inspirierter Titel, der unter diesem Link bestellt werden kann.

Wenn du Retro liebst und Lust hast, dein altes Master System zu entstauben oder es in einem anderen Format zu genießen, das Master System-Spiele unterstützt, ist jetzt deine Chance. Das ist ein Format, in dem wir viel zu selten neue, gut gemachte Spiele erleben können.