Ein neuer Nintendo Pop-up-Shop ist im Zentrum Londons erschienen

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In einer ziemlich überraschenden Wendung ist in London ein neuer Nintendo-Pop-up-Store aufgetaucht, bei dem der ikonische japanische Spiele-Gigant den Standort Tottenham Court Road Argos übernommen hat, um eine Menge normalerweise schwer zu bekommender Merchandise und Ausrüstung anzubieten.

Laut My Nintendo News bleibt das Pop-up in den nächsten Monaten zugänglich, gilt als Nintendo Experience Zone und bietet Plüschtiere, Actionfiguren und sogar schwer zu findende Amiibo.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Pop-up-Laden in London eröffnet wurde, denn einer kam Ende 2025 auf und bleibt etwa drei Wochen geöffnet. Diese jüngste Entwicklung deutet darauf hin, dass Nintendo das Pop-up als Erfolg betrachtet hat und beabsichtigt, solche Läden häufiger für diejenigen anzubieten, die in der britischen Hauptstadt leben oder dort reisen.