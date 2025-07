Ein neuer Night at the Museum Film ist in Arbeit

Ein neuer Night at the Museum ist bei 21 Laps für 20th Century Fox in Arbeit und hat derzeit den Autor Tripper Clancy dazu gebracht, eine Neuinterpretation des Films zu schreiben.

Wie Deadline berichtet, wird es sich bei dieser Neuinterpretation um eine neue Geschichte handeln, die im Museum mit völlig neuen Charakteren spielt. Shawn Levy, der Regisseur der dreiNight at the Museum Originalfilme, wird als Produzent an der Seite von Dan Levine zurückkehren.

In der Adaption des Kinderbuchs von Milan Trenc aus dem Jahr 1993 spielte Ben Stiller 2009 in Night at the Museum einen Nachtwächter des Museums, der feststellte, dass alle Exponate nach Einbruch der Dunkelheit zum Leben erwachten. Der Film wurde in zwei Fortsetzungen gedreht, und die gesamte Trilogie spielte insgesamt mehr als eine Milliarde Dollar an den Kinokassen ein. Es ist derzeit nicht bekannt, ob Ben Stiller oder einer der Nebendarsteller aus der Original-Trilogie zurückkehren wird, aber da dies als Neuinterpretation bezeichnet wird, könnten wir eine völlig andere Besetzung für diese neue Geschichte sehen.