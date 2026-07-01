Ein neuer Metroid-Titel, der exklusiv für die Nintendo Switch 2 verfügbar ist, wurde geleakt

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Obwohl Nintendo bereits die geplanten First-Party-Veröffentlichungen für die zweite Hälfte des Jahres 2026 vorgestellt hat (vorbehaltlich weiterer Details zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time), scheinen wir nun einen Titel zu kennen, der mittelfristig erscheinen könnte. Ein Dokument, das versehentlich vom Nationalen Sekretariat für digitale Rechte, einer Stelle des brasilianischen Justizministeriums, die für die Regulierung digitaler Produkte zuständig ist, veröffentlicht wurde, hat einen Titel namens Metroid Ravenous aufgeführt, der von Nintendo of America veröffentlicht und verbreitet wurde (zumindest die Kopie, die zur Erstellung des Berichts verwendet wurde).

Metroid Ravenous ist für Kinder ab 12 Jahren zugelassen, und das Produktionsjahr ist 2026. Es ist unklar, ob die bereitgestellten Informationen eine Freigabe vor Ablauf des Kalenderjahres implizieren.

Wenn wir uns in den Bereich der plausiblen Spekulationen wagen, könnte Metroid Ravenous der angeblich in Metroid Dread-artige 2D-Phase stehen, der angeblich in aktiver Entwicklung ist und von MercurySteam entwickelt wird, die bereits für das erwähnte Dread verantwortlich waren und viel früher auch an Metroid: Samus Returns für den Nintendo 3DS mitgearbeitet haben.

Es ist üblich, dass Nintendo am Ende des Sommers mindestens eine weitere allgemeine Direct veranstaltet. Und obwohl wir annehmen, dass dies Ocarina of Time gewidmet sein wird, könnten sie diesen Titel auch endlich vorstellen.