Neuer KI-Post von Trump... Diesmal vom Gouverneur von Kalifornien, der ihn als Marie Antoinette darstellt

HQ

Gavin Newsom nahm Donald Trump erneut ins Visier, diesmal mit einem KI-generierten Bild, das ihn als Marie Antoinette darstellt und seinen Wochenendausflug nach Mar-a-Lago kritisiert, während der Shutdown der Bundesregierung andauert und die SNAP-Lebensmittelzuschüsse im Fluss bleiben.

Newsom postete das Bild auf X, das Trump in königlicher Kleidung zeigt, mit der Bildunterschrift: "GUTE NACHT, BAUERN!Sein Pressebüro wirft Trump vor, "mit Zähnen und Klauen zu kämpfen, um Kinder hungern zu lassen" und betont, dass der Präsident "sich nicht um Sie kümmert".

Trump als Marie Antoinette

Trump kam am Freitag für einen Wochenendaufenthalt in Mar-a-Lago an und soll am heutigen Sonntag abreisen. Dies ist sein 13. Besuch in Mar-a-Lago während seiner zweiten Amtszeit und der 15. insgesamt in Florida seit dem Tag der Amtseinführung.

Die Darstellung von Trump als Marie Antoinette unterstreicht natürlich die Kritik des Gouverneurs an dem, was er als Luxus und Selbstgefälligkeit inmitten der weit verbreiteten Not ansieht, und verweist auf die symbolische Vergessenheit der französischen Königin gegenüber dem Leid ihrer Untertanen.