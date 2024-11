Ein neuer italienischer Supersportwagenhersteller wird 2025 sein Debüt geben

HQ

Es gibt so viele historische und ikonische italienische Supersportwagenhersteller, dass man meinen könnte, es gäbe kaum einen Grund, mehr zu brauchen. Unabhängig davon wird sich die Welt im Jahr 2025 mit Giamaro Automobili treffen, denn das Unternehmen ist derzeit dabei, ein Quad-Turbo-V12-Monster zu entwickeln, das es in etwa sechs Monaten vorstellen wird.

Mehr wissen wir noch nicht über dieses Modell, da Giamaro erst in einem Video auf seiner Website angeteasert hat, was kommen wird. In dem Video wird das V12-Quad-Turbo-Setup erwähnt und versprochen, dass die vollständige Enthüllung am 22. Mai 2025 stattfinden wird, was bedeutet, dass wir genau wissen werden, was dieses unglaublich leistungsstarke Auto in einem halben Jahr bieten wird.

Motor1 hat einen Bericht über diese Ankündigung veröffentlicht und erklärt, dass sein italienisches Team Gerüchte hört, dass der Giamaro-Motor 2.000 PS anstreben wird, was ihn zu einem der leistungsstärksten Autos der Welt machen würde. Wir müssen sehen, ob sich das in ein paar Monaten bewahrheitet.

Werbung: