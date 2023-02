Ein neuer Hellboy-Film ist in Arbeit

Das Hellboy-Reboot von 2019 mit David Harbour von Stranger Things war nicht die großartige Rückkehr der IP, die Millennium Media wollte. Mit anderen, besseren Filmen, die dem Publikum bei seiner Veröffentlichung angeboten wurden, blieb der Film ein Kassenflopp.

Millennium Media ist jedoch mehr als bereit, es erneut mit Hellboy zu versuchen, da das Unternehmen bereits einen weiteren Film in Arbeit hat, der auf dem paranormalen Ermittler basiert. Brian Taylor von Jonah Hex (2010) und Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011) wird Regie führen. Der Arbeitstitel lautet derzeit Hellboy: The Crooked Man, aber wir wissen nicht, ob die gleichnamige Comic-Miniserie das ist, worauf der neue Film basieren wird.

Dieser Hellboy-Film wird einen weiteren Neustart für das Franchise markieren, also erwarten wir nicht, dass David Harbour zurückkehrt. Wenn der Film jedoch bereits in diesem Frühjahr in Produktion gehen soll, scheint es, dass wir bald einen neuen Hellboy treffen werden, wenn es einen gibt.

Würdest du einen neuen Hellboy-Film sehen?

Danke, DiscussingFilm.