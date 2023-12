Ein neuer Godzilla-Film wird noch eine Weile auf sich warten lassen

Erwarten Sie keine überstürzte Fortsetzung nach dem Erfolg von Godzilla Minus One.

Godzilla Minus One Regisseur hat "komplizierte Gefühle" über Fortsetzungen

am 14. Dezember 2023 um 11:26 NEWS. Von Marcus Persson

Der Regisseur will nicht nur sehen, was als nächstes kommt, sondern auch, was ein anderer Visionär mit Godzilla anstellen könnte.