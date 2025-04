Ein neuer Friday Film ist in Arbeit

Es gibt nur wenige Buddy-Comedy-Zeilen, die öfter zitiert werden als "DAAAAMNNN", das Wort, das Chris Tucker und Ice Cube in dem KlassikerFriday von 1995 sagen. Die Fortsetzungen Next Friday und Friday After Next haben vielleicht nicht so gut abgeschnitten, aber die Serie hat sich im Laufe der Jahre als Comedy-Favorit erwiesen.

New Line Cinema scheint zu glauben, dass das Franchise noch einiges an Potenzial hat, denn der Präsident und CCO des Studios, Richard Brener, bestätigte gegenüber The Hollywood Reporter, dass ein neuer Friday Film in Arbeit ist.

"Wir machen eine weitere Friday. Wir haben gerade einen Vertrag mit Ice Cube abgeschlossen, um das Drehbuch zu schreiben und die Hauptrolle zu spielen. Es wird Last Friday heißen", sagte er.

Der Titel von Last Friday deutet darauf hin, dass dies unser letztes Mal mit der Serie sein wird, und wenn man bedenkt, wie lange es her ist, dass Friday ursprünglich veröffentlicht wurde, macht es Sinn, dass dies ein letztes Hurra sein wird. Wir müssen abwarten, ob Chris Tucker oder sein Ersatz Mike Epps zurückkehren werden, da im Moment nur Ice Cube unter Vertrag steht.