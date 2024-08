Ein neuer Eintrag in der Rune Factory-Franchise ist auf dem Weg

Das Rune Factory -Franchise, das im Frühjahr 2025 mit einem neuen Eintrag in die Nintendo Switch zurückkehrt, ist ein Aushängeschild für Action-RPGs und Lebenssimulationen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie spielt nun ein Hauptteil im östlichen Land Azuma, einem Ort, der durch eine Katastrophe, die als Himmelskollaps bekannt ist, ins Chaos gestürzt wurde.

In Rune Factory: Guardians of Azuma schlüpfen die Spieler in die Rolle einer Erdtänzerin, die durch das Land reist, um ihre Erinnerungen wiederherzustellen und die sechs Götter wiederzubeleben, die für die Wiederherstellung der Natur unerlässlich sind.

Unter der Führung von Woolby, einem liebenswerten Nachfahren des Drachengottes, schlüpfen die Spieler in diesem Land, in dem es keine Runen mehr gibt, entweder in die Rolle von Subaru oder Kaguya und kämpfen auf ihrer Reise sowohl gegen verdorbene Feinde als auch gegen invasive Kräfte, um Menschen und Siedlungen zu helfen, wo immer sie hingehen.

Versammle deine Verbündeten und finde die Wahrheit hinter deinem Drachenpakt in Rune Factory: Guardians of Azuma heraus, der Anfang 2025 zum Nintendo Switch erscheint.