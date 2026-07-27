Ein Neagley Roman folgt der Spin-off-Reihe, der im März 2027 erscheint

Wenn die vierte Staffel von Reacher am 16. September endet, folgt unmittelbar darauf die Spin-off-Serie Neagley, basierend auf der Figur, die in Staffel 3 eingeführt und von Maria Sten gespielt wird. Wenn diese Serie erscheint, werden wir sehen, wie Sten in die Rolle zurückkehrt (wobei Alan Ritchsons Reacher ebenfalls einen Cameo-Auftritt hat), um als Privatdetektivin mit ihrer fortgeschrittenen Ausbildung, die genauso viel und vielleicht sogar mehr Action und Gewalt bietet als die Hauptserie von Reacher, gerecht zu werden.

Mit diesem Plan wurde ein Teaser-Trailer für das Spin-off Neagley geteilt, den Sie unten sehen können. Doch das waren nicht alle Neuigkeiten, die vom Projekt der San Diego Comic-Con am Wochenende kamen, denn es wurde auch bestätigt Neagley, dass sie bald ihren ersten Roman bekommen wird, da Reacher-Schöpferin Lee Child mit der Autorin Yasmin Angoe im März 2027 eine Geschichte mit dem Titel "Zero Margin" veröffentlicht.

Im Grunde solltest du nicht erwarten, dass dieses Spin-off das letzte Mal ist, dass wir Stens Neagley sehen, denn es gibt eindeutig eine größere Vision für die Figur.