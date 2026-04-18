Ein NBA-Analyst warnt, dass das aktuelle Tempo nicht tragbar ist, lobt die Trainer, die es richtig gemacht haben

HQ

Ist die NBA zu schnell? Der neue, moderne Stil der Basketballliga mit Fastbreaks und Übergängen macht den Sport spannender: Je schneller die Spieler sich bewegen, desto mehr Punkte können sie erzielen und desto unterhaltsamer sind die Zuschauer, aber das könnte seinen Preis haben. Laut NBA-Analyst Álvaro Martín gefährdet das aktuelle Tempo der NBA ernsthaft die Gesundheit der Spieler.

"Die NBA spielt in einem nicht nachhaltigen Tempo. Der Fastbreak, der Übergang, das schnelle Spiel – all das ist verständlich. Studien zeigen, dass je schneller man zum Korb kommt, desto höher ist die Wurfquote, aber das beinhaltet Abnutzung wie die, die Luka Doncics Oberschenkelmuskel gelähmt hat", sagte der puerto-ricanische Analyst der Nachrichtenagentur EFE.

Die NBA erreicht ihre physischen Grenzen

Martín erklärt, dass Konter bei jeder Gelegenheit den Spielern enorme physische Kosten verursachen, "ganz zu schweigen davon, dass man in der NBA-Geschichte noch nie die gesamte Halbfeldhälfte decken musste", was bedeutet, dass sie die "physischen Grenzen der Liga" erreichen. Die übermäßige Abhängigkeit vom Dreipunktewurf, der von vielen Fans und Experten oft kritisiert wird, bedeutet auch, dass die Spieler immer wieder bremsen und beschleunigen müssen.

Seiner Meinung nach ermöglichte der physischere Stil der 1990er Jahre mehr Konstanz unter den Spielern, ohne so viele Verletzungen, und lobt, dass einige Trainer, wie Ime Udoka von den Houston Rockets und Joe Mazzulla von den Boston Celtics, Maßnahmen ergreifen, um dieses Risiko mit einem langsameren Spielstil zu verringern, "indem sie die Anzahl der Ballbesitze dramatisch reduzieren, weil sie erkannt haben, dass man mit einem gesunden Team nicht in die Playoffs kommen kann, wenn man laufen will so viele".

Schließlich forderte Martín eine grundlegende Änderung der Philosophie und verzichtete auf die Idee, dass "Punkte gleich Unterhaltung sind" (was darauf hindeutet, dass die NBA in dieser Saison Rekorde für die meisten Spiele mit 30 oder mehr Punkten Unterschied und für den größten durchschnittlichen Siegvorsprung von 13 Punkten gebrochen hat). "Die NBA muss handeln, denn wenn sie so weiterlaufen, werden viele weitere Spieler verletzt werden."