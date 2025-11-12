Ein Nachfolger von Marvels Werewolf by Night soll auf dem Weg sein

Werewolf by Night sticht als eines der kreativsten Projekte von Marvel in jüngster Zeit hervor, da die kurze Sonderepisode uns einen Einblick in eine Reihe von Charakteren gab, die Marvel Studios noch nicht berührt und in einer Geschichte mit vielen Gothic- und Horror-Vibes und auch mit einer Schwarz-Weiß-Präsentation zusammengefügt wurden (auch wenn es schließlich auch eine Farbalternative gab). Der Mangel an Gesprächen über das Projekt warf die Frage auf, ob es jemals erweitert wird oder ob wir die verschiedenen Charaktere jemals wieder sehen werden, und zum Glück haben wir jetzt eine Antwort an dieser Front.

In einem Artikel von Deadline über den Komponisten Michael Giacchino (der bei Werewolf by Night Regie führte) wird erwähnt, dass eines der nächsten Projekte des Kreativen tatsächlich ein "Nachfolger von Werewolf by Night " ist. Wir haben keine zusätzlichen Informationen über das Projekt, aber wenn es wirklich kommt, ist eine vernünftige Vermutung, dass es auch darum gehen wird, ein gruseliges Premierenfenster für die Staffel anzuzapfen (und wahrscheinlich wieder auf Disney+), also sollten wir vielleicht den Oktober 2026 oder 2027 in unseren Kalendern einkreisen...?

Wenn Sie noch nie Werewolf by Night gesehen haben, wie Giacchino es ausdrückt: "Es ist auf Disney+, wenn Sie das noch haben", aber es ist auch eine Show, die Marvel in ein bisschen heißes Wasser gebracht hat, als das Unternehmen wegen einiger seiner Kunstwerke verklagt wurde.