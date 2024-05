Ein Nachfolger von Godzilla x Kong ist in Arbeit

HQ

Es wurde bestätigt, dass ein Nachfolger von Godzilla x Kong in Arbeit ist. In einem kürzlich erschienenen Bericht von THR heißt es, dass der Drehbuchautor von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Dave Callaham, das Projekt unterzeichnet hat und das Drehbuch schreiben wird.

Wie das Outlet betont, ist dies nicht das erste Mal, dass Callaham an der Godzilla-Franchise beteiligt ist. Er war für das Schreiben früher Entwürfe für Godzilla von 2014 verantwortlich und erhielt sogar einen Story-Credit für den Film.

Die Bestätigung einer Fortsetzung ist nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass Godzilla x Kong 548.395.543 US-Dollar eingespielt hat. Damit ist er der Film mit dem zweithöchsten Einspielergebnis des Jahres 2024, nur hinter Dune: Part Two, der 708.703.191 US-Dollar einspielte.