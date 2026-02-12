Ein muskulöses Huhn zerreißt ein Schlachtfeld in Kraftons neuem Fantasy-Actionspiel

Wenn man sich zum ersten Mal den filmischen Trailer zu Project Windless anschaut, könnte man fälschlicherweise denken, es sei ein neues, kantiges Fantasy-Actionspiel, das sich in eine Menge einfügt, die seit der Kombination der Wörter "Dark" und "Souls" wächst. Kraftons Montreal Studio hat es jedoch geschafft, Project Windless zumindest einen riesigen Unterschied bei seinem Protagonisten zu verleihen: Ein männergroßes, superkräftiges Huhn.

Dieses Huhn ist eine unaufhaltsame Kraft auf dem Schlachtfeld, die sowohl reguläre Soldaten als auch große Bestien mit Leichtigkeit zerreißt. Das Kampfsystem ähnelt den Third-Person-Actionspielen, die wir kennen, wie God of War, Black Myth: Wukong und alles dazwischen.

Es gibt kein Veröffentlichungsdatum für Project Windless, und da es noch ein Projekt im Namen hat, schätzen wir, dass es wohl noch eine Weile dauert, bis wir mehr erfahren. Es ist interessant zu sehen, dass das Spiel trotz des Huhn-Protagonisten größtenteils einen ernsten Ton beibehält. Sehen Sie sich unten den Trailer an: