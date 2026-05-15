Ein "Multi-Millionen-Dollar-CEO" wird die Probleme des Gamings nicht lösen, sagt der Marketingleiter von Abylight

HQ

Videospiele stecken gerade in einer etwas schwierigen Phase. Nicht in Bezug auf Veröffentlichungen, wohlgemerkt, sondern im Hinblick darauf, dass die Branche als nachhaltig und lohnend angesehen wird. Entlassungen und neue Technologien bedrohen die Lebensgrundlage der Menschen, und doch werden wir, wenn wir nach Lösungen für die Probleme des Gamings suchen, sie nicht ganz oben auf dem Geldstapel finden. Zumindest laut David Martínez, Marketingleiter von Abylight Studios.

Wir haben mit Martínez auf dem Madeira Games Summit gesprochen, wo wir nach den aktuellen Problemen der Branche gefragt haben und wie sie behoben werden können. "Das Problem ist, ich glaube nicht, dass ein CEO eines Multi-Millionen-Unternehmens diese Probleme lösen wird, weil diese Leute sich keine Sorgen um sie machen. Wir, mittelständische Unternehmen, sind dafür verantwortlich, diese Antworten zu finden", sagte er.

"Ich würde gerne die Stabilität und die Möglichkeit finden, dass jeder in die Branche einsteigt, ohne mir Sorgen machen zu müssen, wo er in fünf Jahren sein wird. Denn wir passen uns immer noch an den neuen Markt an. Ich denke, das hatten wir vor ein paar Jahren in der Musik- und Filmbranche", fuhr Martínez fort.

Natürlich tauchten diese beiden Scarry-Buchstaben "A" und "I" während unseres Gesprächs mit Martínez auf, aber er schien sich weniger um das Konzept der Technologie im Allgemeinen zu kümmern und wollte einfach sicherstellen, dass sie auf eine "ethische" Weise eingesetzt wird. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: