Ein Mitglied der Monkees hätte Henry Winkler beinahe die Rolle des Fonzie entrissen

HQ

Wenn wir an den Schauspieler Henry Winkler denken, denken wir neben seinen vielen großartigen Comedy-Rollen in letzter Zeit auch an ihn, als er viel jünger war und die berühmte Figur Arthur "Fonzie" Fonzarelli in der Sitcom Happy Days spielte. Diese Rolle ist zum Synonym für Winkler geworden und wir konnten uns nicht viele andere vorstellen, die diese Figur spielen würden, aber das hätte der Fall sein können.

Im Gespräch mit People verriet Micky Dolenz, bekannt als Schlagzeuger der Band The Monkees, dass er sehr nah dran war, sich die Rolle des Fonzie auf Happy Days zu sichern, bevor Winkler schließlich ihm vorgezogen wurde.

Dolenz sagt: "Ich hätte es fast verstanden. Angeblich war es zwischen mir und Henry [Winkler]. Er erinnert sich auch daran. Die Geschichte, die ich hörte, ist, dass er im Wartezimmer war, mich hereinkommen sah und dachte: 'Oh s---, das werde ich nie bekommen - Micky Dolenz ist hier!' Also lachen wir jetzt darüber. Er ist ein guter Freund und ein brillantes Talent."

Zwischen den beiden Stars ist keine Liebe verloren, und Dolenz zollt Winkler sogar viel Anerkennung für seine Arbeit in der Rolle des Fonzie.

"Oh mein Gott, er ist einfach so gut. Ich war definitiv nicht so gut wie er. Komm schon, er war der Fonz! Er hatte dieses New York, New Jersey-Ding drauf. Ich komme aus Südkalifornien. Das hätte nicht passieren können!"

Könntest du dir vorstellen, dass noch jemand anderes den Fonz spielt?