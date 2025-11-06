Ein Miss Piggy-Film ist in Arbeit, produziert von Emma Stone und Jennifer Lawrence

HQ

Endlich bekommt eine originelle Diva ihren eigenen Film. Miss Piggy, die Muppet, die Generationen mit ihrer versnobten Attitüde und ihrem beeindruckenden Respekt vor sich selbst verzaubert hat, bekommt einen Solofilm von niemand Geringerem als Emma Stone und Jennifer Lawrence produziert.

"Ich weiß nicht, ob ich das ankündigen kann, aber ich werde einfach... Emma Stone und ich produzieren einen Miss Piggy-Film und Cole [Escola] schreibt ihn", sagte Lawrence im Podcast Las Culturistas. Die Ankündigung wurde von den Podcast-Moderatoren mit Aufregungsschreien aufgenommen, und obwohl es wie ein Fiebertraum klingen mag, scheint das Projekt sehr real zu sein.

Es sieht auch so aus, als ob Lawrence und Stone die Hauptrollen in dem Film spielen werden. "Ich denke schon. Wir müssen... Es ist beschissen [dass wir noch keinen Film zusammen gemacht haben]", sagte Lawrence. Die beiden sind seit Jahren befreundet, haben aber noch nie in einer Produktion wie dieser auf der Leinwand gestanden.

Details zur Handlung und Veröffentlichungstermine werden unter Verschluss gehalten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt existieren, aber wenn wir Christopher Nolan dazu bringen können, in den nächsten Jahren ein weiteres düsteres Biopic abzuliefern, können wir vielleicht einen Barbenheimer 2 haben, aber mit Miss Piggy in der Rolle der Puppe.