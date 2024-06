Ein Minecraft Nationalpark wird gebaut

HQ

Mojang arbeitet mit The Nature Conservancy zusammen, um ein offizielles Minecraft National Park zu erstellen. Dies wird ein Multi-Biom-Setup sein, das von Minecraft -Schöpfern entwickelt wird und "ein Schaufenster für den Einfluss der Menschheit auf ihre Umgebung" sein soll.

Die Park wird Grasland, Taiga, Tundra, Nebelwald, Dschungel, Savanne, Trockenwald, Ozean und Feuchtgebiete umfassen und nicht nur Parkranger-Stationen, sondern auch Wildtierübergänge und andere Möglichkeiten bieten, um zu demonstrieren, wie wir zum Erhalt der Natur beitragen können.

Die Karte National Park befindet sich derzeit im Aufbau und wird im Herbst veröffentlicht. Wenn es sein Debüt gibt, wird jeder in der Lage sein, es herunterzuladen und darin zu erkunden und Spenden an The Nature Conservancy zu leisten, wie Mojang, der 100.000 US-Dollar für die gemeinnützige Organisation bereitgestellt hat.

Werbung: