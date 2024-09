Ein Minecraft Film sieht im ersten Trailer überraschend gut aus

HQ

Es gab einmal eine Zeit, in der Videospieladaptionen fast einstimmig schlecht waren. Dann ging es stetig besser und wir bekamen interessante und wirklich gute Projekte wie Sonic the Hedgehog und The Super Mario Bros. Movie. Es sind solche (und Castlevania, Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, die Liste geht weiter), die uns ein kleines bisschen Zuversicht geben, dass ein Live-Action-Film Minecraft auch ziemlich gut sein wird. Es sieht so aus, als ob das der Fall sein wird, wenn man sich den ersten Trailer ansieht.

In diesem Film, der unter dem Namen A Minecraft Movie bekannt sein wird, sind Jack Black als Steve und Jason Momoa als einer der Außenseiter zu sehen, die in der blockigen Welt gefangen sind. Der Film scheint einen wirklich authentischen und dennoch realen Eindruck von der kubischen Landschaft von Minecraft zu vermitteln, während er gleichzeitig einen Sinn für Humor hat, der eine großartige Balance zu haben scheint, die sich an Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen richtet.

Der Film soll am 4. April in die Kinos kommen, und Sie können den Trailer unten sehen und auch die offizielle Synopsis lesen.

"Willkommen in der Welt von Minecraft, in der Kreativität nicht nur beim Basteln hilft, sondern auch für das eigene Überleben unerlässlich ist! Vier Außenseiter – Garrett "The Garbage Man" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) und Dawn (Brooks) – kämpfen mit alltäglichen Problemen, als sie plötzlich durch ein mysteriöses Portal in die Oberwelt gezogen werden: ein bizarres, kubisches Wunderland, das von Fantasie lebt. Um nach Hause zurückzukehren, müssen sie diese Welt meistern (und sie auch vor bösen Dingen wie Piglins und Zombies schützen), während sie sich mit einem unerwarteten, erfahrenen Handwerker, Steve (Black), auf eine magische Mission begeben. Gemeinsam wird ihr Abenteuer alle fünf herausfordern, mutig zu sein und sich wieder mit den Qualitäten zu verbinden, die jeden von ihnen einzigartig kreativ machen... genau die Fähigkeiten, die sie brauchen, um in der realen Welt erfolgreich zu sein. "