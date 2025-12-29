Ein mexikanisches Zugungleisungsereignis kostet in Oaxaca mindestens 13 Menschen das Leben

HQ

Mindestens 13 Menschen wurden getötet und 98 verletzt, nachdem ein Interozeanischer Zug mit etwa 250 Personen in der Nähe von Nizanda im südlichen mexikanischen Bundesstaat Oaxaca entgleiste, teilten die Behörden mit.

Die mexikanische Marine teilte mit, dass neun Besatzungsmitglieder und 241 Passagiere an Bord waren. Von den Verletzten benötigten 36 medizinische Behandlung und fünf befanden sich in kritischem Zustand, sagte Präsidentin Claudia Sheinbaum.

Bundesstaatsanwälte haben eine Untersuchung der Unfallursache eingeleitet. Der Zug ist Teil des Interoceanic Corridor-Projekts, einer Flaggschiff-Bahnverbindung, die Mexikos Pazifik- und Golfküste verbindet und darauf abzielt, Handel und regionale Entwicklung zu fördern.

Claudia Sheinbaum zu X:

Die mexikanische Marine informiert mich, dass leider 13 Menschen bei dem Interozeanischen Zugunglück ums Leben kamen; 98 sind verletzt, fünf davon schwer. Die Verletzten befinden sich in IMSS-Krankenhäusern in Matías Romero und Salina Cruz sowie in IMSS-Bienestar-Krankenhäusern in Juchitán und Ixtepec.

Ich habe den Marineminister und den Unterstaatssekretär für Menschenrechte des Innenministeriums angewiesen, zum Gelände zu reisen und sich persönlich um die Familien zu kümmern; auch die Delegierten des IMSS und der IMSS-Bienestar werden dort sein.

Der Innenminister wird die Bestrebungen koordinieren. Ich schätze die Unterstützung des Gouverneurs von Oaxaca und seines Teams sehr. Wir werden weiterhin Updates bereitstellen.