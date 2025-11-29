Ein massiver russischer nächtlicher Angriff auf die Ukraine tötet drei und lässt Hunderttausende ohne Strom zurück

HQ

Ein groß angelegter russischer Angriff auf die Ukraine in der Nacht tötete drei Menschen und verletzte fast 30, teilten Beamte am Samstag mit, wodurch mehr als 600.000 Haushalte den Strom lahmlegten, während Moskau die Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes verstärkte.

Der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha sagte, Russland setze seinen "Kriegsplan" fort, obwohl die Diskussionen über konkurrierende Friedensvorschläge die diplomatischen Bemühungen dominieren. Die Bewohner von Kiew wachten nach einer Nacht voller Explosionen, die hauptsächlich die Hauptstadt ins Visier nahmen, mit zerbrochenen Fenstern, Trümmern und weitreichenden Ausfällen auf.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Russland habe bei dem Angriff etwa 36 Raketen und fast 600 Drohnen gestartet. Schwere Stromstreiks in der Ukraine sind seit 2022 zur Routine geworden, doch die jüngste Welle hat Städte in schwere Engpässe gestürzt, wobei Haushalte in Kiew an den schlimmsten Stromausfalltagen manchmal nur acht Stunden Strom erhalten.