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Ein unschuldiger Mann wurde wegen eines missverstandenen Benutzernamens zu 18 Monaten Gefängnis und 18 Monaten Bewährung verurteilt. Brandon Klayme wurde 2020 nach einer Untersuchung zu Kinderpornografie-Vorwürfen und der Anlockung eines Kindes festgenommen. 2023 wurde er zu Gefängnis verurteilt, doch erst 2026 wurde er schließlich von allen Anklagen freigesprochen und als unschuldig befunden.

Wie spielt ein Skyrim-Themen-Benutzername in das Ganze hinein? Unglücklicherweise für Klayme, als die Behörden nach einem Kriminellen im Besitz von Kinderpornografie suchten, verfolgten sie ihn auf ein Kik-Konto mit dem Benutzernamen fus__ro_dah, basierend auf dem Unretenting Force Shout aus Bethesdas gefeiertem Rollenspiel. Klayme hatte ein Konto mit dem Benutzernamen fus_ro_dah, das nur einen Unterstrich verwendete, während der Täter zwei verwendete. Dies war ein Fehler, der von den Behörden jahrelang unbemerkt blieb.

Obwohl Klayme wusste, dass er unschuldig war, wurde der falsche Mann zu Gefängnis verurteilt, da er fälschlicherweise mit dem Bericht in Verbindung gebracht wurde – was die Beweislage gegen den Täter war. Laut CBC wird inzwischen angenommen, dass der Eigentümer des verdächtigen Kontos in Kalifornien ansässig ist, weit entfernt von Klaymes Zuhause in Nova Scotia, Kanada.

Ein Berufungsgericht hat inzwischen entschieden, dass Klayme keine Verbindung zum minderjährigen Opfer des Verbrechens hatte und dass er für kein Fehlverhalten verantwortlich war. Im Juli dieses Jahres erklärte das Gremium, das den Fall prüfte, dass Klayme "niemals hätte angeklagt oder verurteilt werden dürfen."

Es ist unbekannt, was Klaymes nächste Schritte sein werden, aber er sagte, die ungerechtfertigte Inhaftierung habe "den Verlauf meines Lebens verändert."